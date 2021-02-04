نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما تغلب على الدحيل القطري بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمة بالدور الثاني من البطولة.

الشوط الأول

بداية المباراة كانت قوية حيث حصل البرازيلي دودو على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى بعد تدخل من محمد هاني لينفذها دودو داخل منطقة الجزاء أبعدها محمد الشناوي لتصل على حدود المنطقة إلى إدميلسون ليسدد الكرة لكنها ذهبت بعيدة عن مرمى الأهلي.

ورد الأهلي بتمريرة طولية أبعدها بسام الراوي لتصل إلى طاهر محمد طاهر المنطلق داخل منطقة الجزاء، لكن أحمد ياسر تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 11 أخطأ المهدي بن عطية في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى حسين الشحات الذي سددها لكن صلاح زكريا حارس مرمى الفريق القطري تصدى للكرة ببراعة وأنقذ مرماه من فرصة أول في المباراة.

وبدأ الأهلي في السيطرة على مجريات اللعب بفضل تحركات الرباعي حمدي فتحي ومحمد أفشة وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر، في المقابل فإن الفريق القطري كان يعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة حقيقية على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

وحصل حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله على بسام الراوي في وسط ملعب فريق الدحيل لم يتردد حكم المباراة ماريو سكوبار في معاقبته بالإنذار الأصفر.

وفي الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول استخلص والتر بواليا مهاجم الأهلي الكرة من بسام الرواي مدافع الدحيل على حدود منطقة الجزاء لتصل الكرة لحسين الشحات الذي سددها قوية وسكنت شباك الحارس صلاح زكريا معلنا الهدف الأول للمارد الأحمر.

بعد الهدف الأول للأهلي ومن عمل ثنائي بين محمد مجدي أفشة وعلي معلول وصلت الكرة إلى الظهير الأيسر الدولي التونسي داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية لكنها ارتطمت بمدافع الدحيل وتحولت لركلة ركنية في محاولة أهلاوية خطيرة للتسجيل.

واستمر ضغط لاعبو الأهلي على دفاعات الدحيل ليسدد حمدي فتحي في الدقيقة 37 لكن الكرة علت عارضة صلاح زكريا في محاولة أهلاوية أخرى لإضافة الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 38 مرر عمرو السولية الكرة بينية رائعة إلى والتر بواليا وضعته منفردا بصلاح زكريا حارس مرمى الدحيل القطري ليضعها داخل الشباك لكن بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد "الفار" عاد الحكم في قراره لوقوع بواليا في مصيدة التسلل.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد لينتهي على واقع تقدم الأهلي بهدف نظيف لحسين الشحات.

الشوط الثاني

ومع بداية أحداث الشوط الثاني أجرى صبري لموشي المدير الفني للدحيل تغييران دفعة واحدة بإشراك الثنائي المعز علي ومحمد مونتاري بدلا من ميشيل أولونجا وبسام الراوي في محاولة لتنشيظ الخط الهجومي للفريق القطري.

وفي الدقيقة 48 نفذ دودو ركلة ركنية من الناحية اليسرى على رأس المدافع المغربي المهدي بن عطية لكنه سددها بعيدة عن مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي في أول المحاولات الهجومية للفريق القطري لإدراك التعادل.

ومع وصول المباراة إلى الدقيقة 53 أجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أول تغييراته بإخراج حمدي فتحي وإشراك المالي أليو ديانج خوفًا من إنذار ثان لحمدي بعدما حصل على البطاقة الصفراء في الشوط الأول.

وأخطأ بدر بانون في الدقيقة 55 حيث قطع إدميلسون الكرة منه على حدود منطقة الجزاء لينطلق اللاعب البرازيلي باتجاه مرمى الشناوي ليسدد الكرة قوية لكن دفاعات الأهلي تصدت لكرته وأفسدت خطورتها.

وأنقذ أيمن أشرف مدافع الأهلي فريقه من كرة خطيرة بعدما أبعد تمريرة كريم بوضياف، ثم سدد محمد مونتاري كرة قوية لم يتمكن الشناوي من التعامل معها بشكل جيد وكادت أن تخدعه لكنها تحولت لركلة ركنية في محاولتين خطيرتين للفريق القطري الذي يبحث عن هدف التعادل.

وحصل إدميسلون على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى بعد تدخل من محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي نفذها اللاعب البرازيلي أرضية لتصل له مرة أخرى ويمررة عرضية رائعة لتصل إلى مونتاري الذي سددها باتجاه المرمى لكن محمد الشناوي تصدى لها وأنقذ مرماه من كرة خطيرة.

وسدد دودو كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الأهلي لكن تسديدته ارتطمت بقدم بدر بانون ووصلت إلى محمد الشناوي الذي أمسك بها، ليلجأ موسيماني المدير الفني للأهلي إلى دكة بدلاء فريقه للمرة الثانية حيث دفع بالثنائي أكرم توفيق بدلا من طاهر محمد طاهر وولتر بواليا في محاولة أخرى لتنشيط وسط الميدان وزيادة الفاعلية الهجومية، ليرد لموشي بإشراك إسماعيل محمد بدلا من أحمد ياسر في تغيير هجومي بحت من المدرب الفرنسي للعودة في المباراة.

وفي الدقيقة 77 استلم أليو ديانج الكرة في وسط الملعب وانطلق باتجاه مرمى الدحيل ليسدد كرة قوية فيمرت بجوار القائم الأمن لصلاح زكريا حارس الفريق القطري في محاولة أهلاوية لإضافة الهدف الثاني.

ومرر كريم بوضياف كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء قابلها محمد مونتاري برأسية متقنة لكن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أخرج كل ما في جعبته وتصدى للكرة ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 81 قرر موسيماني إشراك صلاح محسن بدلا من حسين الشحات فيما أجرى لموشي تغييرا بالدفع بلويس مارتن بدلا من علي كريمي.

وانطلق إسماعيل محمد من الناحية اليمنى مررا الكرة عرضية قابلها محمد مونتاري برأسية علت عارضة محمد الشناوي وضاعت فرصة خطيرة للفريق القطري لإدراة التعادل.

وحصل المهدي بن عطية على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة بعد تدخل قوي مع مروان محسن في وسط ملعب الأهلي ليتلقى مهاجم الأهلي العلاج ويعود مرة أخرى لاستكمال الدقائق المتبقية من اللقاء، ثم حصل محمد هاني على بطاقة صفراء أخرى بعد عرقلته لإدميلسون في الدقيقة 90.

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق كوقت بدلا من الضائع لم يشهد أي تغيير على مستوى النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية ليضرب موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني.