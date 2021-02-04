نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحقق رابع انتصاراته في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر، بعد فوزه على فريق الدحيل القطري بهدف دون رد في الدور ربع النهائي للبطولة.

وجاء هدف الأهلي في شباك الدحيل عن طريق اللاعب حسين الشحات بالدقيقة 30 من زمن اللقاء.

ويعد هذا الفوز الرابع للأهلي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، من 13 مباراة خاضها الفريق بالبطولة العالمية حتى الآن، بينما خسر المارد الأحمر 9 مباريات بالبطولة.

ورفع النادي الأهلي رصيد أهدافه بكأس العالم للأندية إلى 12 هدفًا، بينما بقى رصيد الأهداف التي استقبلتها الشباك الحمراء كما هي 22 هدفًا خلال مشاركات الفريق بالبطولة العالمية.

وسيواجه الأهلي نظيره بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية يوم الأحد المقبل الموافق 8 فبراير الجاري.