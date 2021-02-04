بعد هزيمة الدحيل القطري.. تعليق ناري من شوبير على فوز الأهلي

هنأ الإعلامي أحمد شوبير النادي الأهلي بعد الفوز علي نادي الدحيل القطري اليوم في بطولة كأس العالم للأندية. وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر: "الأهلي والبايرن في نصف نهائي مبروك يا أهلاوية شوط تاني صعب الحمد الله الأهلي قدها. انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

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