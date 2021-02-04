أيمن أشرف: التحضير لمواجهة الأهلي والبايرن سيكون مختلفا

أكد أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز اليوم على الدحيل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والتأهل للدور نصف النهائي في البطولة.

وقال عقب المباراة: «الحمد لله قدمنا مستوى متميزًا في مباراة اليوم، ونجحنا في التعامل مع المباراة والمنافس وحققنا المطلوب بالفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم».

وأشار أيمن إلى أن الدحيل فريق قوي ويمتلك عناصر متميزة على المستوى الفردي، وكانت تعليمات الجهاز الفني للأهلي وراء النجاح في إيقاف خطورتهم، واستغلال المساحة الموجودة خلف نصف ملعبهم.

وشدد أيمن أشرف على الاستعداد الجيد لمباراة بايرن ميونيخ، خاصة أن الفريق سيكون على موعد مع مباراة مهمة أمام بطل أوروبا، يحتاج إلى تركيز شديد وتحضير مختلف.