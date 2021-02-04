أيمن أشرف: التحضير لمواجهة الأهلي والبايرن سيكون مختلفا

أكد أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز اليوم على الدحيل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والتأهل للدور نصف النهائي في البطولة.
وقال عقب المباراة: «الحمد لله قدمنا مستوى متميزًا في مباراة اليوم، ونجحنا في التعامل مع المباراة والمنافس وحققنا المطلوب بالفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم».
وأشار أيمن إلى أن الدحيل فريق قوي ويمتلك عناصر متميزة على المستوى الفردي، وكانت تعليمات الجهاز الفني للأهلي وراء النجاح في إيقاف خطورتهم، واستغلال المساحة الموجودة خلف نصف ملعبهم.
وشدد أيمن أشرف على الاستعداد الجيد لمباراة بايرن ميونيخ، خاصة أن الفريق سيكون على موعد مع مباراة مهمة أمام بطل أوروبا، يحتاج إلى تركيز شديد وتحضير مختلف.
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