أيمن أشرف يفوز بجائزة رجل المباراة في لقاء الأهلي والدحيل

ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة أيمن أشرف جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء مما ساعد على نظافة الشباك. وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الدحيل بهدف حسين الشحات، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، ويضرب موعدًا مع بايرن ميونيخ الألماني. حصل أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل المباراة في لقاء الدحيل القطري الذي حسمه الفريق بهدف نظيف.

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