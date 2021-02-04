أنت فى حضرة بطل القارة السمراء.. موسيماني يحقق فوزه الأول في كأس العالم للأندية

كتب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزه الأول فى مونديال الأندية كمدير فني عقب تألقه مع الأهلي، منذ توليه المسئولية الفنية للفريق مطلع أكتوبر من العام الماضي.

وقاد موسيماني الأهلي ببراعة للفوز على الدحيل القطري، بهدف نظيف في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في النسخة الحالية والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 من فبراير الجاري.

فوز الأهلي على الدحيل في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، كتبت أول انتصار للمدرب الجنوب أفريقي في مشواره التدريبي بمونديال الأندية ليعلم أنه يدير فريقا فنيا كبيرا مثل الأهلي بطل أفريقيا ونادي القرن الأفريقي.

وتوج بيتسو موسيماني، ببطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، مع فريقه السابق صن داونز الجنوب أفريقي، على حساب الزمالك أيضا، وشارك في كأس العالم للأندية في نفس النسخة.

وخاض موسيماني في المونديال مباراتين، حيث واجه فريق كاشيما إنتيلرز الياباني في ربع النهائي، وخسر بهدفين نظيفين، ثم تعرض للخسارة الثانية في المونديال أمام فريق جيونبك هيواندي موتورز الكوري الجنوبي، برباعية مقابل هدف، واحتل المركز السادس.

وتعد مشاركة موسيماني اليوم أمام الدحيل القطري، هي الثالثة له خلال مشاركاته في كأس العالم للأندية، اثنين مع فريقه السابق صن داونز ومباراة مع الأهلي.