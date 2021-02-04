مدرب الدحيل: نقص الخبرة وراء خسارتنا أمام الأهلي

أكد صبري لموشي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، أن الفريق كان ينقصه الخبرة للفوز أمام الأهلي فى المباراة التى جمعت بينهما فى الدور الأول لكأس العالم للأندية.
وقال لموشي في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "كان شرفا لنا أن نلعب المباراة الاولى، وبدأنا الشوط الاول بضعف ولكننا عدنا في الشوط الثاني".
وأضاف: "خسرنا المباراة في الشوط الاول، ولا ألوم اللاعبين. لقد قدموا ما عليهم، ولكن كان ينقصنا الخبرة ، هذه المباريات تحتاج المزيد من الخبرة، وسنحاول الفوز في المباراة القادمة".
جدير بالذكر أن الدحيل سيخوض مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس أمام أولسان هيونداي الكوري.
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