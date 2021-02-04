مهدي بن عطية: أثبتنا أنفسنا أمام الأهلي.. وسنقاتل أمام بطل كوريا

قال المغربي مهدي بن عطية مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري إن فريقه تألق في الشوط الثاني وقدم أداء جيدا أمام الأهلي بطل إفريقيا، لكنه خسر بخطأ فى الشوط الأول.
وفي تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" قال بن عطية: "لم نكن جيدين في الشوط الأول، لكننا تألقنا في الشوط الثاني وأثبتنا من هو فريق الدحيل".
وأضاف بن عطية: "ارتكبنا خطأ في الشوط الأول تسبب في الهدف، لكن علينا الآن أن ننظر إلى المباراة الثانية وأن نكون فخورين بأنفسنا".
وأتم اللاعب المغربي: "يجب أن نقاتل في المباراة المُقبلة، علينا التحلي بالثقة واحترام خطة المدير الفني، وبإمكاننا التحسن وتسجيل الأهداف".
ويلعب الدحيل مع فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في أخر ظهور له في البطولة، بينما يلعب الأهلي مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي المونديال.
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