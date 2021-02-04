قال طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، إن سعادته لا توصف عقب المشاركة الأولى له فى مونديال الأندية رفقة الفريق الأحمر وتحقيق فوز غال على الدحيل بهدف دون رد.
وأضاف طاهر محمد طاهر، في تصريحات عقب المباراة: "منذ أن قدمت لقطر وأشعر بأنني ألعب كأس العالم الحقيقي من حيث الإقامة"، مشيرًا إلى إنهم لعبوا مباراة تكتيكية جيدة أمام الدحيل فأغلقوا المساحات قبل أن يغلقوا الملعب واللعب على المرتدة في الشوط الثاني.
وأتم لاعب الأهلي تصريحاته بالإشارة إلى أن مباراتهم المقبلة أمام بايرن ميونخ في دور نصف النهائي ليست سهلة: "جئنا لقطر لنحقق شيئًا جيدًا لأنفسنا وتاريخنا".
وبفوز الأهلي على نظيره الدحيل ضربّ موعدًا أمام نظيره الألماني، بايرن ميونخ في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طاهر محمد طاهر: جئنا قطر لتحقيق شيء جيد لـ الأهلي ولتاريخنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.