رسالة خاصة من صفحة بايرن ميونخ للأهلي بعد صعوده لنصف نهائي مونديال الأندية

وكان النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، حقق الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب المدينة التعليمية بربع نهائي المونديال.

وضرب المارد الأحمر، موعد تاريخي في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، بالمباراة المقرر لها يوم 8 من الشهر الجاري في نصف نهائي البطولة.