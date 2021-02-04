نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد الفوز على الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الدحيل القطري بهدف دون رد والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال أيمن أشرف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب اللاعبون كانوا رجالا وأبارك لهم وللجهاز الفني".

وأضاف :"فريق الدحيل محترم جدا ويؤدي على أعلى مستوى ويضم عناصر مميزة وأصحاب مهارات.. والحمد لله البداية مميزة".

وتابع :"نجحنا في إغلاق المساحات على لاعبي الدحيل وحققنا الفوز بالمباراة والتأهل للدور المقبل".

وعن مباراة بايرن ميونيخ المقبلة قال :"نفرح اليوم بالفوز ونبدأ من الغد الاستعداد للمباراة الهامة المقبلة أمام بايرن ميونيخ".

وزاد :"بايرن ميونيخ فريق كبير والاستعداد سيكون مختلف لأننا سنواجه بطل أوروبا، والأمور ستكون مختلفة في التركيز".