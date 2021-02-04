نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد الفوز على الدحيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عبر أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الدحيل القطري بهدف دون رد والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.
وقال أيمن أشرف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب اللاعبون كانوا رجالا وأبارك لهم وللجهاز الفني".
وأضاف :"فريق الدحيل محترم جدا ويؤدي على أعلى مستوى ويضم عناصر مميزة وأصحاب مهارات.. والحمد لله البداية مميزة".
وتابع :"نجحنا في إغلاق المساحات على لاعبي الدحيل وحققنا الفوز بالمباراة والتأهل للدور المقبل".
وعن مباراة بايرن ميونيخ المقبلة قال :"نفرح اليوم بالفوز ونبدأ من الغد الاستعداد للمباراة الهامة المقبلة أمام بايرن ميونيخ".
وزاد :"بايرن ميونيخ فريق كبير والاستعداد سيكون مختلف لأننا سنواجه بطل أوروبا، والأمور ستكون مختلفة في التركيز".