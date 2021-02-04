نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونيخ قبل موقعة كأس العالم (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدًا ناريًا مع فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي من النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة في العاصمة القطرية (الدوحة).

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بعدما تغلب على فريق الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، ليصعد لملاقاة فريق بايرن ميونيخ الألماني يوم 8 فبراير الجاري.

وسبق وتقابل الأهلي مع فريق بايرن ميونيخ في 3 مباريات جاءت جميعها ودية، فاز الفريق الألماني في مباراتين، مقابل انتصار وحيد للمارد الأحمر.

أول مواجهة جمعت الأهلي وبايرن ميونيخ كانت عام 1977 وفاز الفريق الأهلاوي 2-1، قبل أن يتكرر الصدام بينهما مجددًا عام 1980 وفاز العملاق البافاري بهدفين دون رد.

أما آخر مواجهة جمعت الأهلي مع بايرن ميونيخ الألماني كانت عام 2012 وفاز الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف، وسجل هدف المارد الأحمر وقتها اللاعب (محمد بركات).

وستقام مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ يوم الاثنين المقبل الموافق 8 فبراير الجاري ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.