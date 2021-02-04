دي ماريا: آمل أن يلعب ميسي في باريس سان جيرمان

وعن مجيء ميسي إلى باريس سان جيرمان، قال دي ماريا في تصريحات لوسائل الإعلام:" آمل أن يلعب هنا، أعتقد أن هناك العديد من الاحتمالات ولكن علينا التحلي بالهدوء".

وعن تجديد العقد، علق دي ماريا قائلاً :" لدينا مفاوضات بشأن استمراري ونحن هادئون".

وعن نيمار، اختتم دي ماريا تصريحاته قائلاً : " هو أصغر مني بكثير ومن الطبيعي أنني أتحدث معه، كل ما يهم هو أنني سعيد هُنا في باريس سان جيرمان".