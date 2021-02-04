نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي ماريا: آمل أن يلعب ميسي في باريس سان جيرمان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعرب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن أمله في إنضمام مواطنه ليونيل ميسي إلى الفريق الفرنسي.
وأفادت تقارير صحفية بأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني رد على تصريحات البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان حول ميسي واعتبر أن هذا الأمر فيه قلة إحترام من باريس سان جيرمان لبرشلونة.
وعن مجيء ميسي إلى باريس سان جيرمان، قال دي ماريا في تصريحات لوسائل الإعلام:" آمل أن يلعب هنا، أعتقد أن هناك العديد من الاحتمالات ولكن علينا التحلي بالهدوء".
وعن تجديد العقد، علق دي ماريا قائلاً :" لدينا مفاوضات بشأن استمراري ونحن هادئون".
وعن نيمار، اختتم دي ماريا تصريحاته قائلاً : " هو أصغر مني بكثير ومن الطبيعي أنني أتحدث معه، كل ما يهم هو أنني سعيد هُنا في باريس سان جيرمان".