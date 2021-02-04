نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن أشرف للفجر الرياضى : سعيد بما قدمناه وسنبدأ الإستعداد فورا لمباراة بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهت مباراة الأهلى والدحيل القطرى قبل قليل بفوز الأهلى بهدف حسين الشحات والعبور للدور المقبل ومواجهة بايرن ميونيخ الإثنين المقبل بنصف نهائى البطولة.

وعقب نهاية المباراة حصل أيمن أشرف على لقب أفضل لاعب فى المباراة والذى أكد فى تصريح خاص للفجر الرياضى عن سعادته بما حققه الفريق والعبور للدور المقبل وإسعاد الجماهير الحاضرة لملعب المباراة.

أيمن أشرف أكد أن الدحيل فريق قوى واستطعنا لإيقاف خطورتهم وحققنا الهدف بالتأهل للدور المقبل.

وحول سؤاله عن مواجهة بايرن ميونيخ أكد ان اللاعبين سوف يكونوا فى قمة التركيز أمام فريق قوى وبطل أوروبا وأن الفريق سيبدأ فورا الإستعداد للمباراة المقبلة.