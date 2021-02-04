ينى سويف يستعد للبترول في أجواء صعبة وظهور عدد من الناشئين

وفى إطار سياسة الجهاز الفنى لمنح لاعبي قطاع الناشئين المتميزين فرص لاظهار إمكانياتهم والفنية والبدنية ، يواصل اللاعبون تدريباتهم اليومية بصفوف الفريق الأول المشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ومنذ تولى ' يوسف ' المنصب وجهازه المعاون يعتمد على تأهيل الناشئين ومشاركتهم بكافة التدريبات بجانب تواجد البعض منهم بقائمة الفريق بالعديد من المباريات ومشاركة بعضهم بالمباريات .

ويتواجد بصفوف الفريق حاليا 6 من لاعبي القطاع وهم محمود عبد النبي حارس المرمى وبهاء ربيع الظهير الأيسر وشعبان سيد وسط الملعب وعمرو عنتر وهم من مواليد 1999 ، بجانب تصعيد المدافع حسن على حسن مواليد 2002 .

فيما شارك عمر مختار لاعب خط الوسط بالعديد من المباريات أمام فرق كيما اسوان وديروط والإعلاميين والفيوم وقنا .

ويمنح محمد يوسف ثقته الكاملة فى اللاعبين خلال الفترة الحالية بجانب حرصه على عقد جلسات مستمرة معهم للارتقاء بمستواهم الفنى والبدنى .