نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيمانى: سعيد بالفوز و كرة القدم مليئة بالمفاجأت ولما لا نفوز على بايرن بالمباراة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهت قبل لحظات مراسم المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الأهلى المصرى والدحيل القطرى والتى إنتهت بفوز الأهلى بهدف دون مقابل ليتأهل لملاقاة بايرن ميونيخ بنصف نهائى البطولة.

من خلال مراسم المؤتمر الصحفى توجهنا للمدير الفنى بيتسو موسيمانى بسؤال حول إعتماد الفريق بالشوط الأول على الناحية اليسرى بواسطة معلول بشكل كبير عن الجهة اليمنى أكد موسيمانى أنه يركز دائما على معلول نظرا لدوره الكبير مع الفريق وذلك مخطط له مسبقا.

وبسؤاله عن التراجع الواضح فى الشوط الثانى أكد أن الفريق المنافس فريق محترم وقوى وكان لابد أن يضغط للعودة بنتيجة اللقاء وهذا وارد فى عالم كرة القدم .

بالفعل تراجعنا قليلا للخلف خلال الشوط الثانى وسنحت بعض الفرص للفريق المنافس ولكن لاعبينا تمكنوا من الحفاظ على النتيجة والتأهل للدور المقبل.

أمام بايرن ميونيخ لايوجد لدينا مانخسره ولكم أن تتخيلوا أن نفوز المباراة المقبل ستتغير وضعيتنا أمام العالم جميعا.

بايرن فريق قوى ولديهم ضغط كبير وسوف نستمتع سويا بالمباراة المقبلة ولكننا سنقدم كل مالدينا من أجل إسعاد جماهيرنا فى كل مكان.

وأضاف مازحا أننا سنلعب لنصل لركلات الترجيح وعاد وأكد أن الفريق سيلعب بكل قوة ولن يهمه إسم المنافس ولكن سنقدره ونحترمه بالطبع.

وأكد ان كرة القدم مليئة بالمفاجأت ولما لانعبر مباراة بايرن ميونيخ والتأهل للمباراة النهائية.