نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمي الكاستيا يزينون قائمة ريال مدريد الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني قام بإضافة لاعبين إلى قائمة الفريق التي ستعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الشهر الحالي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد قام بإضافة ثنائي الكاستيا نجم الدفاع بابلو رامون ونجم خط الوسط مورانتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان قام بإضافة الثنائي الشاب إلى قائمة الفريق الأوروبية بعد رحيل الثنائي مارتين أوديجارد ولوكا يوفيتش. وجاءت قائمة الملكي الأوروبية كالآتي:-

- حراسة المرمى: كورتوا ولونين.

- خط الدفاع: كارفخال وميليتاو وراموس وفاران وناتشو ومارسيلو وأودريوزولا وميندي ورامون.

- خط الوسط: كروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردي وإيسكو ومورانتي.

- خط الهجوم: هازارد وبنزيما وأسينسيو وفاسكيز وفينيسيوس وماريانو ورودريجو وهوجو دورو.