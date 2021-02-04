خاص.. المدير الإداري للإسماعيلي يعتذر عن الاستمرار بمنصبه

تقدم طارق أبوالليل، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالإعتذار رسميًا عن الاستمرار في منصبه.

وأكد طارق أبو الليل، في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج" إن السبب وراء إعتذاره لظروف أسرية، وسفره خارج مصر لابنته الأسبوع المقبل.

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري العام.