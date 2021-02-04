الأهلي يرد بقوة على رسالة بايرن ميونخ .. تفاصيل

ردت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على صفحة فريق بايرن ميونخ عبر موقع التغريدات الصغيرة تويتر.

ووجه فريق بايرن ميونخ رساله للأهلي بعد الفوز على الدحيل القطري بافتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية قائلا: "‏موعدنا الإثنين 2/8 ‎@AlAhly ????".

وردت صفحة ‏الأهلي عبر تويتر قائلة: "نسور الأهلي مستعدة ????".

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وانتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه الدحيل القطري بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.



وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي عن طريق حسين الشحات بكرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 31 من عمر المباراة.