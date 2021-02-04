أعضاء الأهلي يحتفلون بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة حضورًا مكثفًا من جانب أعضاء النادي، الذين حرصوا على التواجد بالنادي لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الدحيل، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الدوحة.
وحرصت إدارات النادي المختلفة على عمل الترتيبات اللازمة، حيث تم بث المباراة عبر الشاشة الكبيرة بمنطقة جلوس الأعضاء.
وشهد فرعا النادي بمدينة نصر والشيخ زايد ترتيبات مماثلة لوجود الأعضاء ومتابعة المباراة، في إطار الحرص على خدمة أعضاء النادي في مثل هذه المناسبات.
واحتفل أعضاء النادي بفوز الفريق على الدحيل بهدف نظيف والتأهل لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي من البطولة.
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