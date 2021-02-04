نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ثنائي الأهلي يخضع لكشف المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع إختيار لجنة الكشف عن المنشطات على إثنين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من أجل إجراء الفحص عليهم بعد فوز المارد الأحمر على فريق نادي الدحيل بهدف مقابل لا شيء في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وخضع بدر بانون وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص ‏المنشطات عقب مباراة الدحيل، التي أقيمت مساء اليوم على استاد المدينة التعليمية

ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة أيمن أشرف جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه ‏خلال اللقاء.‏