نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من موسيماني بعد تخطي عقبة الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته ‏بالفوز اليوم على الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والتأهل ‏لملاقاة بايرن ميونيخ في نصف النهائي، مشيرًا إلى أن هذه المباراة تحتاج إلى تركيز شديد.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «لاعبو الأهلي جعلونا نشعر ‏بالفخر اليوم بعد تحقيق الفوز والصعود إلى نصف نهائي كأس العالم».‏

وأضاف أن الأهلي واجه فريقًا قويًّا اليوم ويضم لاعبين مميزين ويتمتعون بأطوال جيدة، ولكننا نجحنا في تحقيق الهدف وحققنا الفوز.

وأوضح أنه كان يتمنى أن يكون أداء اللاعبين في الشوط الثاني على نفس الشكل الذي ظهروا ‏به في الشوط الأول، ولكن في النهاية حققنا هدفنا ونجحنا في الفوز بالمباراة.

وأشار موسيماني إلى أن الدحيل عدل من طريقة لعبه في الشوط الثاني بعد أن دفع ‏بمهاجم ثانٍ، ولكن في النهاية حققنا الفوز.‏

وأضاف موسيماني أن الأهلي واجه خطورة من منافسه في الدقائق العشر الأخيرة في المباراة، ‏ولكنها لم تمثل أزمة كبيرة لفريقه.‏

وأشاد الجنوب إفريقي بالمستوى الذي قدمه والتر بواليا مهاجم الفريق في مباراة اليوم أمام ‏الدحيل القطري، وأكد أنه ظهر بشكل جيد جدا، وكان يتمنى أن يُحتسب الهدف الذي ‏سجله اللاعب وأُلغي من خلال تقنية «الفار».‏

وأكد أن بواليا بذل مجهودًا كبيرًا في الشوط الأول واستبدله في الشوط الثاني بعد ‏شعوره بالإجهاد.‏

وقال موسيماني: «بواليا متشوق لتسجيل الأهداف مع الأهلي ويحارب بقوة من أجل ‏ذلك، وجميعنا يساعده لتحقيق هذا الهدف».

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: «نتطلع إلى الاستفادة من أخطاء مباراة اليوم قبل مواجهة بايرن ‏ميونيخ التي تحتاج إلى تركيز شديد واستعدادات خاصة جدا».