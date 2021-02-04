2 مليون دولار على الأقل حصيلة غنائم الأهلي من مونديال الأندية حتى الآن

وتنص لوائح الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة للبطولة، على أن يحصد صاحب اللقب 5 ملايين دولار، فيما يحصد صاحب المركز الثاني مبلغ 4 ملايين دولار، بينما يتوج الثالث بمبلغ 3 ملايين، ويحصد صاحب المركز الرابع مبلغ مليوني دولار.

وضرب النادي الأهلي، موعدًا تاريخيًا ضد بايرن ميونخ الألماني، يوم الإثنين المقبل على ملعب الريان في نصف نهائي مونديال الأندية.