نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتلقى ضربة موجعة بسبب روبرتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن برشلونة الإسباني عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الإسباني سيرجي روبرتو في مباراة الفريق الكتالوني أمام غرناطة في بطولة كأس ملك إسبانيا التي فاز بها بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في الأشواط الإضافية وتأهل للدور نصف النهائي.

وقال برشلونة في بيان له عبر شبكة الإنترنت:" في أمسية لا تُنسى شهدت عودة مثيرة لبرشلونة للفوز على غرناطة 5-3 بعد وقت إضافي والوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكأس، كانت الأخبار السيئة هي إصابة سيرجي روبرتو، سيخضع مدافع البلوجرانا لاختبارات لمعرفة مدى مشكلة الفخذ".

وأفادت صحيفة آس إسبانية أن برشلونة لم يكشف عن المدة التي قد يغيبها روبرتو عن الملاعب ولكن من المحتمل أن يغيب نجم برشلونة لمدة شهر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سيرجي روبرتو عاد من الإصابة يوم الأحد الماضي عندما لعب آخر 25 دقيقة من الفوز على أتلتيك بيلباو في بطولة الدوري الإسباني بعد أن غاب منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في نوفمبر الماضي في مباراة أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميترو بوليتانو معقل الروخيبلانكوس.