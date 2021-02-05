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الصقر يتصدر ومايو ينتفض في بطولة الملتقى

تصدر فريق الصقر المجموعة الثانية في بطولة كرة القدم بملتقى وحدة صنعاء الشتوي الرابع بفوزه على العروبة بهدفين دون رد في الجولة الثالثة. الصقر يتصدر ومايو ينتفض في بطولة الملتقىتصدر فريق الصقر المجموعة الثانية في بطولة كرة القدم بملتقى وحدة صنعاء الشتوي الرابع بفوزه على العروبة بهدفين دون رد في الجولة الثالثة. سجل ثنائية صقر تعز صدام قاسم في الدقيقة 14 ومروان جزيلان في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. بهذا الفوز رفع الصقر رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة، فيما ظل العروبة في قاع المجموعة بدون نقاطِ. وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة الثانية سحق فريق 22 مايو فريق آزال برباعية بيضاء، ليحصد الأول نقاط الفوز الثلاث في رصيده محتلاً المركز الخامس بينما بقي رصيد آزال خالياً لتجرعه ثلاث هزائم متتالية. وتقام غداً الجمعة مباراة واحدة في إطار المجموعة الأولى تجمع أهلي صنعاء واتحاد إب، فيما يلتقي اليرموك وشباب الجيل السبت في ختام هذه الجولة ضمن المجموعة ذاتها.

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