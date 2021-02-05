تغلب النصر على التعاون 3 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 17 دوري المحترفين السعودي.

واستطاع سامي النجعي لاعب النصر أن يضع فريقه في المقدمة عند بالدقيقة 40، قبل أن يضيف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 59. وبالدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أضاف عبد المجيد الصليهم الهدف الثالث للنصر، لتنتهي المواجهة بفوز ورفع النصر رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد التعاون عند 25 نقطة في المركز الخامس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعاون كارتيرون يخسر بثلاثية أمام النصر في الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.