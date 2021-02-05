ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ22.. السيتي يتصدر وليفربول يلاحقه

حقق فريق تشيلسي فوزا هاما على مضيفه توتنهام بهدف دون رد، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف الوحيد من ركلة جزاء سددها جورجينو بعد إعاقة من إريك داير لمحاولة مرور تيمو فيرنر داخل منطقة الجزاء.