رضا عبد العال: الدحيل ليس له أنياب

قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق إن فريق الدحيل متواضع فنيًا ولم يشكل أي خطورة على مرمى الأهلي.
وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' الأهلي كان بإمكانه تسجيل عدد أكبر من الأهداف ، مشيرًا إلى أن خبرات لاعبي الأهلي حسمت اللقاء ، بينما موسيماني لم يستطع إدارة اللقاء بشكل جيد.
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