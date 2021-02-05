الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يهزم توتنهام ويصل إلى المركز السادس

حقق فريق تشيلسي فوزا هاما على مضيفه توتنهام بهدف دون رد، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
جاء الهدف الوحيد من ركلة جزاء سددها جورجينو بعد إعاقة من إريك داير لمحاولة مرور تيمو فيرنر داخل منطقة الجزاء.
ونجح تشيلسي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، والاقتراب من المربع الذهبي.
كان تشيلسي حقق الفوز على بيرنلي بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وتولى توماس توخيل قيادة فريق تشيلسي مؤخرا خلفا لـ فرانك لامبارد، الذي أقيل بسبب سوء النتائج.
ويحتل فريق توتنهام بهذه الخسارة المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما صعد تشيلسي إلى المركز السادس، برصيد 36 نقطة.
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