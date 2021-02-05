أيمن عبد العزيز: مصطفى محمد سينجح مع جالطة سراي

أكد أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق أنه لا يوجد أحد يستطيع تعويض رحيل مصطفي محمد، مشددا على أنه يجب على الإدارة البحث عن بديل للاعب خارج مصر.

وقال عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مصطفي محمد سينجح فى تجربته مع جالطة سراي التركي ولكن عليه التركيز والتفكير فى الأمور بشكل جيد فهو لاعب صغير فى السن ويحتاج إلى شخص يكون بجانبه من أجل أن يتخذ القرارات السليمة".

وأضاف: "اللاعب يمتلك إمكانيات عالية تمكنه من النجاح وتصريحات حسام البدري بأن مصطفي محمد يحتاج أن يعمل على نفسه أكثر كانت خاطئة".