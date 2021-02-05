أيمن عبد العزيز: أخطط للترشح لمنصب رئيس الزمالك بعد سنوات

أكد أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق أنه يخطط للترشح لمنصب رئيس القلعة البيضاء بعد سنوات مشددا على أنه فى الانتخابات القادمة سيترشح على منصب العضوية.

وقال عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "اذا ترشح حازم إمام على رئاسة الزمالك فى الانتخابات المقبلة فأتمني أن أكون معه فى القائمة وهو يصلح لرئاسة النادي فى الوقت الحالي".

وأضاف: "أتمني أن يكون رؤساء الأندية صغار فى السن هذا ما أريده فى الفترة المقبلة يجب أن نمنح الفرصة للشباب مثلما نري فى أوروبا".