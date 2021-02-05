أيمن عبد العزيز: ضربت ناشئ الزمالك بسبب نزوله التدريبات بالكمامة

أكد أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق انه لا يعرف أسباب رحيله عن منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

وقال عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مجلس الزمالك السابق كان على وعي كبير بكل ما يدار داخل النادي عكس الإدارة الحالية وكنت أورد ملابس للفريق الأول بدون مقابل لأن نادي الزمالك بيتي".

وأضاف: "اعتديت على لاعب من الناشئين بالضرب بسبب خوضه التدريبات بالكمامة وادعائه اصابته بكورونا ثم تحدث معى بأسلوب غير لائق".