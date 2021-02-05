فيفا: الأهلي يمضي قدما.. ملوك إفريقيا يتأهلون لنصف نهائي المونديال

أشاد حساب «فيفا» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدحيل القطري، بهدف نظيف، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا.
وعلق حساب «فيفا» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية في «فيسبوك» على مباراة الأهلي والدحيل قائلا: «تأهل ملوك إفريقيا إلى نصف نهائي مونديال الأندية، للمرة الأولى منذ عام 2012، بعد تغلبه على الدحيل القطري».
وأضاف: «الأهلي يمضي قدمًا.. أبطال الثلاثية يطيحون بنادي الدحيل خارج البطولة، في المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، حيث سيواجه بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير في رحلة الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية».
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