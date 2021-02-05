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محمد سياف - ابو ظبي - مع بداية إنطلاق مباريات كأس العالم للاندية في نسختها التاسعة عشر المقامة في دولة قطر الشقيقة، والتي يشارك فيها النادي الأهلي المصري ممثلًا عن قارة إفريقيا، ويبحث عشاق الدائرة المستديرة عن تردد قناة مجانية تبث أحداث مباريات البطولة، وشهد محرك البحث جوجال ملايين العمليات التي هدفها إيجاد تردد قناة تذيع المباريات ولا سيما مباريات الشياطين الحمر، الذي يأمل الجماهير أن يصل ناديهم إلى نصف النهائي، خاصة أن جدول المباريات وضعه مع الدحيل ممثل الدولة المضيفة والذي يدخل البطولة لأول مرة في تاريخه، ونوضح خلال السطور التالية على موقع مصر فايف تردد قناة مكسبي الناقلة لمباريات كأس الأندية 2021 وموضوعات أخرى ذات شأن .

تردد قناة مكسبي الناقلة لمباريات كأس الأندية 2021

تقدم قناة مكسبي Mksaby TV الجديدة على قمر نايل سات 7 غرب، العديد من البرامج الترفيهية والأفلام العربية والمسلسلات الدرامية العربية والتركية وأفلام انمي وكرتون للأطفال، وتم تصنيفها كقناة منوعات، وقد بدأ بثها التجريبي يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020م، وتتميز القناة بتقديمها العديد من المسابقات وتقدم برامجها بشكل مجاني دون توقف أو تشفير، وتعرض القناة برامجها تحت شعار “مكسبي هو مكسبك”، واهتمت القناة منذ بدايتها بكل ما يبحث عنه المشاهد العربي، ويمكن لراغبي القناة ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي :

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الترميز النايل سات 11411 أفقي 7/8 27500

برامج وأفلام ومسلسلات قناة مكسبي

تعرض القناة مختلف المواد الترفيهية التي تنشر البهجة والسعادة بين المشاهدين ومنها :