عمر ربيع لـ رضا عبد العال: أنت شغلتك الكلام وبقيت "آفيه ماسخ"

وجه الإعلامي عمر ربيع ياسين رسالة إلى رضا عبد العال نجم الأهلي السابق بسبب تصريحاته طوال الفترة الماضية والهجوم على بعض اللاعبين
".وأكد عمر ربيع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار :"شغلتك الكلام وبس وبقيت آفيه ماسخ"
.وتابع:"ربنا سلط عليك نفسك ولما مسكت تدريب فشلت
.وأشار إلى أنه لم يحقق أي نجاح على مستوى التدريبي وطالبه بضرورة الصمت لأنه يسيء لكل منظومة الرياضة من وراء تلك التصريحات
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الدحيل القطري، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بهدف دون رد سجله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة
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