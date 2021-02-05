بلال لـ نجم الدحيل القطري: ذاكر تاريخ قبل ما تتكلم عن الأهلى

وجه أحمد بلال نجم الأهلي السابق رسالة إلى المعز علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري بعد تصريحاته عقب اللقاء.
وقال بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار:"المعز علي يجب أن يقرأ التاريخ جيدا قبل الحديث عن النادي الأهلي".
وأشار إلى أن فريق الدحيل كان خائف من الأهلي في الشوط الأول وهو ما كان يجب استغلاله في مضاعفة النتيجة وتسجيل أكثر من هدف وقتل المباراة.
وشدد على أن الأهلي يخوض اللقاء باعتباره بطل افريقيا ونادي القرن الأفريقي والإنجازات كبيرة.
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