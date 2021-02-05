رئيس شباب النواب: الأهلي يكتب تاريخا جديدا بتأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية

هنأ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي بالفوز اليوم الخميس، على الدحيل القطري، بهدف نظيف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والتأهل لنصف نهائي البطولة.
وقال حسين في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :" تاريخ جديد يكتب للرياضة المصرية، النادي الأهلي ممثل مصر وأفريقيا، يضرب موعدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية مع بايرن ميونخ الألماني، بعد تغلبه على نادي الدحيل القطري، في ليلة سعيدة لجماهيره وكل محبي كرة القدم المصرية .. كل الأمنيات الصادقة في تقديم أداء قوي وممتع في المباراة القادمة".
ويواجه الأهلي نظيره بايرن ميونخ في نصف نهائي المونديال، يوم الإثنين المقبل.
وهذه المرة الثالثة التي يتأهل فيها الأحمر لنصف نهائي مونديال عبر تاريخه بعد نسختي 2006 و 2012، وحقق أبناء الجزيرة المركز الثالث في كأس العالم عام 2006.
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