نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد أول مباراتين للأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، عن تأجيل مباراة الأهلى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بسبب مشاركته فى مونديال الأندية.

ومن المقرر أن يلعب النادي الأهلي أولى مبارياته فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا أمام المريخ السودانى، يوم 16 فبراير الجارى، على ملعب السلام.

ويتولى الحكم الزامبى جياني سيكازوي إدارة مباراة الأهلي ضد المريخ السودانى، ويعاونه كل من جيرسون دوس سانتوس الأنجولي، والموزمبيقي أرسينيو شادريك.

ويلعب الأهلي ثانى جولاته فى تنزانيا أمام نادى سيمبا، يوم 23 من نفس الشهر، على الملعب الوطنى بدار السلام.

ويتولى الكاميرونى أليوم أليوم إدارة مباراة الأهلي وسيمبا، بمعاونة مواطنيه ألفيس جاي، وكارين أتريزامبونج.