نتيجة مباراة الأهلي والدحيل القطري

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محمد سياف - ابو ظبي - فاز النادي الأهلي علي الدحيل القطري في كأس العالم للأندية بنتيجة 1 مقابل لا شئ بهدف أحرزه اللاعب حسين الشحات في الدقيقة الـ 30 من المباراة، نشر الفرحة في وجوه المصريين بهذا الهدف مشاهدي ومشجعي للنادي الأهلى.

كانت هذه المباراة ضمن الجولة الثانية لكأس العالم للأندية لتأهل النادي الأهلى النصف النهائي ويستعد لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

تغريده أبو تريكة للنادي الأهلي بعد مباراة الدحيل في كأس العالم للأندية

احتفل أبو تريكة لاعب النادي الأهلى السابق و المنتخب المصري بفوز الأهلي وأوضح فخره باللاعب حسين الشحات صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة.

وقام بالتغريد علي حسابه الخاص تويتر قائلاً، مبروك للأهلى المونديالي و أضاف الاهلي كالعادة يشرفك في كل حته وعبر عن حبه للنادي الأهلي وأضاف أمنياته بالتوفيق في القادم إن شاء الله.

مواعيد مباريات النادي الاهلي لنصف النهائي لكأس العالم للأندية

يواجه الشياطين الحمر بايرن ميونخ علي ستاد أحمد بن علي يوم الإثنين الموافق 8 فبراير في الساعة 8 مساءً، وسوف تنقل المباراة علي قناة بين سبورت المفتوحة القطرية.

بالمناسبة تم تصنيف النادي الاهلي أنه النادي الأكثر وصولاً إلي نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما حصل علي هذه الفرصة في 2006 و 2012 و 2020 و أخيراً يكرر هذه الفرصة في 2021، مع تنميات الجماهير بالفوز في المباريات القادمة، و من أهمها الأهلى مع بايرن ميونيخ.