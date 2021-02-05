سر استبعاد موسيماني لـ محمد شريف وكهربا.. تفاصيل

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن عدم مشاركة كهربا ومحمد شريف مع الأهلي في مباراة الدحيل القطري كان فني.
وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن شريف وكهربا كان وجهة نظر بيتسو موسيماني بأن طبيعة أدائهما لا تناسب مباراة الدحيل القطري.
وأشار إلى أن الثنائي لا وجود لأي إصابة لهما وهما جاهزان بشكل كامل مع الفريق.
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الدحيل القطري، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بهدف دون رد سجله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة.
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