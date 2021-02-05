نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تيجيريس المكسيكي وبالميراس في نصف نهائى كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراة تيجيريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائى كأس العالم للأندية الذي يقام فى قطر من أمس وحتي 11 فبراير الجاري يوم الأحد القادم الموافق 7 فبراير الجاري.

وتقام مباراة تيجيريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

وكان فريق تيجيريس المكسيكي حقق الفوز على اولسان هيونداي الكوري الجنوبي فى اللقاء الأول بهدفين لهدف سجلهم اللاعب أندري جينياك.

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الدحيل القطري بهدف دون رد سجله اللاعب حسين الشحات ليخوض مواجهة قوية أمام بايرن ميونيخ الألماني فى نصف النهائي الآخر بكأس العالم للأندية.