وكتب " موسي " عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " إلى لاعب الدحيل القطري المدعو المعز علي عندما تتكلم عن النادي الأهلي أعرف تاريخه أولا وعدد بطولاته ".
وتابع : أعرف تاريخ الإمارة اللي تعيش فيها ، الأهلي تأسس ١٩٠٧ قبل وجود تلك الإمارة من الأساس والتي تأسست عام ١٩٧٢.
واختتم موسي : نتركك تتابع أسياد أفريقيا من على شاشة التلفاز وهم يلاعبوا بطل أوروبا ... ".
قدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا خاصة في شوط المباراة الأول، الذي شهد سيطرة الفريق وسط تراجع وتكتل دفاعي لفريق الدحيل، وفي الدقيقة ٣٨ يلغي الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار هدفًا للأهلي سجله والتر بواليا بداعي التسلل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تابع أسياد أفريقيا.. أحمد موسى يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ المعز على.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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