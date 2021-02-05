طاهر محمد يهنئ الجماهير بـ الفوز على الدحيل والوصول لـنصف نهائي كأس العالم للأندية

هنأ طاهر محمد طاهر لاعب النادى الاهلى , الجماهير بـ الفوز على الدحيل القطرى و الوصول لـ نصف نهائى كاس العالم للاندية .

ونشر طاهر عدة صور له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق طاهر قائلا " إلى الجولة التالية! ..مبروك لجمهور الأهلي العظيم " .

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويواجه بايرن ميونيخ يوم ٨ فبراير الجاري، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، في الدقيقة ٣٠ من زمن المباراة، التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

قدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا خاصة في شوط المباراة الأول، الذي شهد سيطرة الفريق وسط تراجع وتكتل دفاعي لفريق الدحيل، وفي الدقيقة ٣٨ يلغي الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار هدفًا للأهلي سجله والتر بواليا بداعي التسلل.