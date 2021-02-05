نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يشيد بجماهيره في قطر بعد الفوز على الدحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الفوز على نظيره الدحيل القطري ضمن مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر بهدف دون رد سجله اللاعب حسين الشحات.

أشاد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بدور الجماهير في مباراة الدحيل القطري وتحقيق الانتصار بهدف نظيف.

وأوضح قنديل في تصريحات من قطر عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن جماهير الأهلي كان لهم دور كبير في دعم ومساندة اللاعبين.

وأشار إلى أن الجميع كان تركيزه قبل لقاء اليوم على الدحيل القطري والحديث عن بايرن ميونخ الألماني كان ممنوع تمامًا.

وشدد على أن هناك حالة من التنظيم الكامل داخل بعثة الأهلي، مشيدًا بمجهودات محمود الخطيب رئيس النادي مع الفريق.