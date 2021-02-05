نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يوجه رسالة لنجوم الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أمس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وتواجد في الجلسة مدير الكرة عبدالحليم علي.

وحرص باتشيكو على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة، وطالبهم بإستعادة نغمة الفوز مرة أخرى، بعد الهزيمة الاخيرة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

ووجه باتشيكو رساله إلي اللاعبين، مؤكدًا أنه يثق في قدراتهم وإمكانياتهم على تجاوز هذه الكبوة، واستعادة طريق الانتصارات مجددًا في المباراة القادمة أمام الإتحاد السكندري.

وقدموا اللاعبين في نهاية الجلسة وعد للمدرب، بأنهم سيعملون على مصالحة الجماهير، والعودة الى تحقيق الفوز، ومواصلة تصدر بطولة الدوري.

يذكر أن الفارس الأبيض سيلاقي الإتحاد السكندري بعد غدً الأحد، في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، ويتصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 23 نقطة.