عمر ربيع ياسين يكتب روشته فوز الأهلي أمام بايرن ميونخ

أكد ربيع ياسين نجم الأهلي السابق أن فريق الدحيل القطري كان به العديد من السلبيات وعلى رأسها البطء في التحضير والثغرات في الدفاع.
وأوضح ربيع في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الأهلي لعب الشوط الأول بشكل جيد لكنه تراجع في الشوط الثاني.
وشدد على أن الأهلي حقق الأهم في مباراة اليوم وتحقيق الانتصار والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية وهو الهدف الأهم.
وأشار إلى أن الأهلي ضمن الحصول على ميدالية في البطولة وفرصه كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة التنظيم الجيد قبل لقاء بايرن ميونخ الألماني والذي سيختلف تمامًا عن مواجهة الدحيل القطري.
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الدحيل القطري، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بهدف دون رد سجله حسين الشحات بحلول الدقيقة 30 من زمن المباراة.
ويعد الفوز الذي حققه الأهلي هو الفوز الرابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة، وهو ما منح بطل إفريقيا التاريخي المركز الخامس في ترتيب أكثر فرق العالم تحقيقًا للانتصارات في البطولة، ويحتاج الأهلي إلى فوز وحيد في النسخة الجارية ليصعد إلى المركز الثالث خلف ريال مدريد المتصدر للقائمة برصيد 10 انتصارات، وبرشلونة الإسباني الوصيف برصيد 7 انتصارات.
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