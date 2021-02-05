محمد فضل يكشف عن مفاجأة بشأن قفشة أثناء فترة انضمامه لبيراميدز.. فيديو

وأكد محمد فضل في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن قفشه طلب منه كثيرا أثناء فترة توليه منصب مدير التعاقدات في الأهلي ان ينضم للفريق مشددا ان هذا الأمر كان عقب انضمامه لبيراميدز.
وأضاف محمد فضل أن المدير الفني للأهلي وقتها كان باتريس كارتيرون ولم يكن قفشه ضمن اختياراته للتعاقد وقتها مشددا أن قفشه عاشق للأهلي ومخلص.
وأكمل أن قفشه لم تكن تعنيه اي أمور مادية ولكنه هدفه كان الانضمام للأهلي مشيرا الى أن اللاعب لديه امكانيات رائعة ومازال لديه الكثير ليقدمه للفريق .
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