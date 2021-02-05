باريس سان جيرمان يخطط لتكوين فريق الأحلام في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي، لتكوين فريق مرعب خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد، بضم عدد من لاعبي الصف الأول في أوروبا.

فريق الأحلام في باريس سان جيرمان

تحدث تقرير صحفي إسباني مساء أمس الخميس، عن اقتراب مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي، من تمديد عقود كيليان مبابي ونيمار في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية اقترب من حسم ملف تجديد عقد النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي وكذلك البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان لا يفكر في الحفاظ على نجومه فقط، وانما بتدعيم الفريق بالاستفادة من أسماء اللاعبين التي تنتهي عقودهم مع أنديتهم خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي وضعوا أعينهم على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي، يريدون ضم القائد الدولي الإسباني سيرجو راموس مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.