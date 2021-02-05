نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يتوعد الزمالك ويهدد بهزيمة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توعد حسام حسن، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره نادي الزمالك، قبل المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق السابع من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن فريقه بدأ التحضير لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأشار إلى أن فريق الاتحاد السكندري يسعى لتحقيق الفوز على نادي الزمالك، من أجل مواصلة الزحف نحو مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري.

وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبون، قاموا بمشاهدة مباراتي الزمالك مع المقاصة وغزل المحلة، من أجل بناء خطة مناسبة للمباراة، خاصة في ظل أن الأبيض سيسعى لتعويض خسارته أمام المحلة والقتال في المباراة لعدم التعرض للهزيمة الثانية على التوالى.

وشدد على أنه يجهز مفاجأة لفريق الزمالك من أجل تعميق جراحه وإلحاق الهزيمة الثانية له على التوالي في الدوري، وذلك من خلال خطة المباراة والتي تعتمد في المقام الأول على الهجوم الضاغط واستغلال انخفاض معنوياته بعد الهزيمة الأخيرة.