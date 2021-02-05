نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيعة إصابة نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن طبيعة إصابة البلجيكي إيدين هازارد، لاعب الفريق الملكي، التي تعرض خلال مران فريقه.

البلجيكي إيدين هازارد، خضع لفحوصات طبية على موضع إصابته، من أجل تحديد حجم إصابته، ومعرفة السبب وراء الآلام التي شعر بها، وغادر التدريبات على إثرها.

وأوضح نادي ريال مدريد، في بيان رسمي حجم إصابة اللاعب، حيث قال "بعد الفحوصات التي أجريت يوم الخميس للاعبنا، إيدين هازارد، من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص إصابته في عضلة المستقيم الأمامي للفخذ الأيسر.. وفي انتظار أي تطورات جديدة بشأن حالته".

وأشارت تقارير صحفية أن، مدة غياب هازارد عن المباريات، ستتراوح ما بين الـ 4 و6 أسابيع، وبالتالي تأكد غيابه عن مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا، المقررة يوم الـ24 فبراير الجاري في إيطاليا.